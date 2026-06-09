الغندور يكشف حقيقة بيع الزمالك لـ خوان بيزيرا لحل أزمة القيد

قال الإعلامي خالد الغندور، أن خوان بيزيرا لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الان ومن الوارد أن يكون محل اهتمام بعض الأندية.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن النادي لا يرغب في رحيل بيزيرا عن الفريق للمشاركة في دوري الأبطال خلال الموسم الجديد.

وتابع الغندور، أن موقف أي لاعب بالفريق من الرحيل او الاحتراف لن يتم حسمه إلا بعد وضوح موقف العقوبة التأديبية الخاصة بالقيد.

واختتم،أن هناك طرق يعمل عليها مجلس إدارة نادي الزمالك لحل أزمة قضايا القيد ليس ضمنها بيع اللاعبين.

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