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نائب ترامب: الهدف الرئيسي لأمريكا في إيران هو عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا

كتب : وكالات

04:04 ص 09/06/2026

جيه دي فانس

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قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بإمكان الولايات المتحدة عقد تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية.

تأتي تصريحات فانس وسط تقارير عن توترات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن الضربات الصاروخية على إيران، وتفضيل إسرائيل نهجا أكثر تشددا.

ونقلت فوكس نيوز عن فانس قوله: "لدينا مصالح مشتركة كثيرة بين الإسرائيليين والولايات المتحدة".

وأضاف: "لكن لدينا أيضا بعض المواقف التي تختلف فيها مصالحنا، وأعتقد أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا جدا في هذا الشأن، وهو أنه بينما لإسرائيل أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في إيران هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا".

وتابع فانس: "على مدار العام ونصف العام الماضيين، هيأنا الظروف اللازمة التي تجعل الرئيس يعتقد - وأعتقد أنه محق - أنه بإمكاننا التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية".

وقال: "قد يعجب ذلك إسرائيل، وقد لا يعجبها، لكننا نعتقد أساسا أن هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة"، مضيفا أن واشنطن ستواصل السعي لتحقيق هذا الهدف لأن "هذا ما انتُخب رئيس الولايات المتحدة للقيام به"، وفقا لسكاي نيوز.

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جيه دي فانس دونالد ترامب ملف إيران النووي إيران وأمريكا

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