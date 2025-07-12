مصدر طبي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة أشقاء المنيا الثلاثة

المنيا- جمال محمد:

كشف مصدر طبي بمستشفى ديرمواس المركزي بمحافظة المنيا، الأسباب الأولية وراء وفاة ثلاثة أطفال أشقاء، بعد إصابتهم بحالة إعياء شديدة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ " مصراوي" إن الأطفال الثلاثة أحدهم وصل إلى المستشفى بالأمس في حالة أعباء شديد وسخونة، وتوفي بعدها، واليوم وصل 3 أشقاء آخرين، اثنين منهم فارقوا الحياة، والثالث في العناية المركزة حتى الآن، وتبين أنهم أصيبوا منذ عدة أيام بسخونة شديدة وانتشرت بينهم، ولم يأخذوا العلاج اللازم والمطلوب وعقب تدهور حالتهم وصلوا إلى المستشفى في حالات صعبة وفارقوا الحياة سريعاً.

وأكد المصدر عدم وجود أية إصابات ظاهرية عليهم أو اعتداءات، مشيراً إلى أنه من المرجح إصابتهم بفيروس أو حمى أو التهاب سحائي شديد، وهذا ما سيكشف عنه تقرير الصفة التشريحية عقب تشريح جثامين الأطفال.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد نصر، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة اعياء شديدة.



وقال مصدر طبي بالمستشفى، إنه تم إيداع الجثامين بمشرحة المستشفى، تمهيداً لصدور قرار التشريح والوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، خاصة في ظل عدم إعلان الأسرة سبب محدد للوفاة، وفور صدور تقرير الصفة التشريحية سيتم الإعلان عن سبب الوفاة، مؤكداً عدم ظهور إصابات ظاهرية على الأطفال المتوفين أو تعرضهم لحادث.

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