تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية من ضبط كميات كبيرة من العصائر الملونة مجهولة المصدر قبل طرحها وتداولها بالأسواق، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضبط كميات من العصائر مجهولة المصدر



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة.

حملات تموينية



وشنت مديرية التموين، تحت إشراف المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، حملات موسعة شملت مراكز ومدن كفر شكر وطوخ وقها وقليوب وبنها والخانكة والقناطر الخيرية وشبين القناطر وحيي شرق وغرب شبرا الخيمة.

تحرير 22 مخالفة تموينية



وأسفرت الحملات عن تحرير 22 مخالفة تموينية متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعلان الأسعار لتجار التموين، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وإدارة أنشطة دون ترخيص.

كما تمكنت الحملات من ضبط مخزن غير مرخص لحيازة وتخزين كميات كبيرة من العصائر الملونة "لوليتا" مجهولة المصدر، دون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، حيث تم التحفظ على 450 كرتونة من العصائر تحتوي كل منها على 60 عبوة بإجمالي 27 ألف عبوة متنوعة النكهات.

وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

تحذير من تداول السلع مجهولة المصدر



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن المديرية تتعامل بحسم مع أي محاولات لتداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية، لما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة لضبط المخالفات وحماية المستهلك.

مناشدة للمواطنين بالإبلاغ عن المخالفات



وناشدت مديرية التموين المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلع مجهولة المصدر من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، للمساهمة في حماية الصحة العامة والحفاظ على الأمن الغذائي.