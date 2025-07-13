المنيا- جمال محمد:

بدأت النيابة العامة بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة مع والدي الأطفال الأربعة المتوفين بالأمس بقرية دلجا، وذلك لحين الكشف عن تقرير الصفة التشريحية للطفل الأخير الذي ستُجرى له أعمال التشريح اليوم والوقوف على سبب وفاة الأشقاء.

كما تتلقى طفلتين أشقاء المتوفين العلاج داخل مستشفى صدر المنيا، وذلك بعد شعورهما بحالة مرضية مساء أمس، وتقرر نقلهما للمستشفى ووضعهما تحت العناية.

وكانت مصادر بمديرية الصحة بالمنيا، أكدت انتداب لجنة من الطب الشرعي، لتشريح الطفل المتوفى الأخير أحمد ناصر محمد، وذلك بعد وفاة أشقائه الثلاثة أمس في يوم واحد، وتشخيص الحالات بأنها اضطرابات مفاجئة وسخونة شديدة وتشنجات عصبية، أودت بحياتهم .

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "مصراوي" أنه لا يمكن الجزم بأن سبب الوفيات هو الالتهاب السحائي، وهو ما أكده بيان وزارة الصحة اليوم لعوامل كثيرة لم تتوفر في وفيات الأشقاء، مشيراً إلى أن الحالة غريبة، وعدم وجود آثار ظاهرية على المتوفين صعبت الأمر على الأطباء، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن أسباب الوفاة بعد انتهاء تشريح الجثمان الأخير.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة اعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات.

كما تم نقل الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة نصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن .

كما أصدرت وزارة الصحة بياناً نفت فيه وفاة الأطفال بالالتهاب السحائي.

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