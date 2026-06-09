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أول تعليق من عماد النحاس بعد تتويج المصري بكأس العاصمة

كتب : محمد عبد الهادي

12:40 ص 09/06/2026

عماد النحاس (1)

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أكد عماد النحاس، المدير الفني للمصري البورسعيدي، أن التتويج بلقب كأس الرابطة كان الهدف الرئيسي للفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين سعوا لتحقيق البطولة من أجل إسعاد جماهير النادي.

وقال النحاس عبر برنامج هنا المونديال على قناة النهار، إن الفريق أظهر روحا كبيرة خلال المباريات الأخيرة، وهو ما ساهم في تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى منصة التتويج، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها إلى جانب الجهاز الفني.

وأضاف المدير الفني للمصري أن الفريق نجح في الوفاء بالوعد الذي قطعه لجماهير النادي بالتتويج بلقب كأس الرابطة، مشددًا على أن الجميع بذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

وتطرق النحاس إلى مسيرته التدريبية، مؤكدًا أنه سبق له التتويج بلقب الدوري مع الأهلي في ظروف صعبة، مشيرًا إلى أن النجاحات تتحقق دائمًا بالعمل الجاد والإصرار على تجاوز التحديات.

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عماد النحاس المصري البورسعيدي كأس العاصمة

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