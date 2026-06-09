مصرع شقيقين في حادث بالمنوفية

لقي الشقيقان عمار عبدالفتاح السيد شاهين وعمر عبدالفتاح السيد شاهين مصرعهما في حادث سير أليم أمام قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعدما اصطدمت سيارة بالدراجة النارية التي كانا يستقلانها.

اصطدام سيارة بالدراجة النارية

وكشفت المعلومات الأولية أن الحادث وقع أثناء سير الشقيقين على دراجة نارية "موتوسيكل"، قبل أن تصطدم بهما سيارة، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة أودت بحياتهما في الحال.

نقل الجثمانين إلى المستشفى

ونقلت الجهات المختصة الجثمانين إلى مستشفى الشهداء المركزي، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قرار من النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة بعرض الجثمانين على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة واستكمال التحقيقات المتعلقة بالحادث.

حالة حزن بين الأهالي

وخيمت حالة من الحزن على أهالي مركز الشهداء عقب انتشار نبأ وفاة الشقيقين، فيما سادت حالة من التأثر بين أهالي القرية وأقاربهما الذين نعوهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.