شهدت أسواق محافظة الأقصر خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار البيض والدواجن، تزامنًا مع زيادة المعروض من الإنتاج المحلي واستقرار حركة التربية داخل المزارع، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلكين.

أسعار البيض والدواجن اليوم

سجلت أسعار كرتونة البيض للمستهلك مستويات تتراوح بين 75 و90 جنيهًا، وفقًا للجودة ومكان البيع، فيما بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 80 جنيهًا للكيلو.

أسباب تراجع الأسعار

قال أحمد حسن، أحد التجار، إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في الطلب على البيض، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتداول بعض الشائعات حول أضراره، وهو ما ساهم في تراجع الاستهلاك.

وأضاف أن انتظام دورات الإنتاج داخل المزارع ساهم أيضًا في زيادة المعروض بالسوق المحلي، مما أدى إلى تخفيف الضغط على الأسعار.

وأشار إلى أن حالة الاستقرار في حركة الإنتاج والتوزيع ساعدت على تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، ما أدى إلى تراجع واضح في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.