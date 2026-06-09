اكتملت ملامح بطولة السوبر المصري للموسم المقبل، عقب إسدال الستار على منافسات كأس الرابطة المصرية، التي شهدت تتويج المصري البورسعيدي باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الفريق البورسعيدي في حسم المباراة النهائية أمام إنبي بثلاثة أهداف دون رد، ليعود إلى منصات التتويج المحلية بعد غياب طويل منذ آخر ألقابه عام 1998.

وبهذا الإنجاز، أصبح المصري البورسعيدي ثالث الفرق المتأهلة رسميًا إلى بطولة السوبر المصري، لينضم إلى الزمالك، بطل الدوري الممتاز، وبيراميدز، المتوج بلقب كأس مصر.

وتقام بطولة السوبر المصري بمشاركة بطل الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة، بالإضافة إلى فريق رابع يحصل على "الكارت الذهبي" من اللجنة المنظمة.

وتشير التوقعات إلى اقتراب الأهلي من الحصول على البطاقة الذهبية، في ظل عدم تتويجه بأي بطولة محلية هذا الموسم، بعدما أنهى الدوري في المركز الثالث وودع منافسات كأس مصر وكأس الرابطة.

وجاءت الأندية المتأهلة إلى السوبر المصري حتى الآن كالتالي:

الزمالك: بطل الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز: بطل كأس مصر.

المصري البورسعيدي: بطل كأس الرابطة.

صاحب الكارت الذهبي (لم يُحسم رسميًا بعد).