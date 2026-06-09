مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

بيرو

- -
05:00

إسبانيا

مباريات ودية - منتخبات

قيرجيزستان

- -
17:30

فلسطين

مباريات ودية - منتخبات

البـــحرين

- -
17:00

سوريا

جميع المباريات

إعلان

بعد تأهل المصري.. تعرف على الأندية المشاركة في كأس السوبر

كتب : محمد عبد السلام

12:26 ص 09/06/2026

المصري (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اكتملت ملامح بطولة السوبر المصري للموسم المقبل، عقب إسدال الستار على منافسات كأس الرابطة المصرية، التي شهدت تتويج المصري البورسعيدي باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الفريق البورسعيدي في حسم المباراة النهائية أمام إنبي بثلاثة أهداف دون رد، ليعود إلى منصات التتويج المحلية بعد غياب طويل منذ آخر ألقابه عام 1998.

وبهذا الإنجاز، أصبح المصري البورسعيدي ثالث الفرق المتأهلة رسميًا إلى بطولة السوبر المصري، لينضم إلى الزمالك، بطل الدوري الممتاز، وبيراميدز، المتوج بلقب كأس مصر.

وتقام بطولة السوبر المصري بمشاركة بطل الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة، بالإضافة إلى فريق رابع يحصل على "الكارت الذهبي" من اللجنة المنظمة.

وتشير التوقعات إلى اقتراب الأهلي من الحصول على البطاقة الذهبية، في ظل عدم تتويجه بأي بطولة محلية هذا الموسم، بعدما أنهى الدوري في المركز الثالث وودع منافسات كأس مصر وكأس الرابطة.

وجاءت الأندية المتأهلة إلى السوبر المصري حتى الآن كالتالي:

الزمالك: بطل الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز: بطل كأس مصر.

المصري البورسعيدي: بطل كأس الرابطة.

صاحب الكارت الذهبي (لم يُحسم رسميًا بعد).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس السوبر المصري الأندية المشاركة في كأس السوبر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟

بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة
مدارس

بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة
بعد إعلانه عدم وقوع طلاق بينهما.. 15 معلومة عن أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني
زووم

بعد إعلانه عدم وقوع طلاق بينهما.. 15 معلومة عن أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني
14 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Gotham"
الموضة

14 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Gotham"
بعد تأهل المصري.. تعرف على الأندية المشاركة في كأس السوبر
رياضة محلية

بعد تأهل المصري.. تعرف على الأندية المشاركة في كأس السوبر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان