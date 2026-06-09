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أول رد من فيفا على منع الحكم عمر عبد القادر من دخول أمريكا

كتب : محمد عبد الهادي

12:50 ص 09/06/2026
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    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
  • عرض 6 صورة
    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري2
  • عرض 6 صورة
    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري5
  • عرض 6 صورة
    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري1
  • عرض 6 صورة
    الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أول تعليق رسمي بشأن أزمة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، بعدما تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

وواجه عمر عبد القادر أرتان أزمة في الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة قبل أن يحصل في النهاية على تأشيرة دبلوماسية، لكنه مُنع من دخول البلاد فور وصوله وتم ترحيله إلى تركيا دون توضيح رسمي للأسباب.

وأكد فيفا في بيان رسمي أنه لا يمتلك أي صلاحيات للتدخل في إجراءات الهجرة أو قرارات منح التأشيرات التي تتخذها الدولة المستضيفة للبطولة، موضحًا أن هذه الملفات تخضع بشكل كامل للسلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه تلقى إخطارًا رسميًا من السلطات الأمريكية يفيد بأن وضع الحكم الصومالي لن يشهد أي تغيير خلال الفترة الحالية، وهو ما يعني استمرار قرار منعه من دخول البلاد في الوقت الراهن.

وأوضح فيفا أن مسؤولياته تقتصر على الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة، بينما تبقى قرارات الدخول والتأشيرات من اختصاص الجهات الحكومية في الدولة المستضيفة، مؤكدًا عدم تدخله في مثل هذه القرارات.

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فيفا كأس العالم 2026 الصومالي عمر عبد القادر أرتان

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