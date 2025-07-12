مرض غامض يحصد أرواح 4 أشقاء بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

في مأساة هزت قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوبي غرب محافظة المنيا، توفي الطفل أحمد اليوم، ليرتفع عدد الضحايا إلى أربعة أشقاء، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاة إخوته الثلاثة الذين أصيبوا بمرض غامض، فيما جرى حجز الأختان "فرحة" 14 سنة ، و"رحمة" 12 سنة إلى قسم السموم فى مستشفى المنيا، ويتكتم مسؤولو المستشفى عن الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال في حالة إعياء شديدة إلى مستشفى ديرمواس المركزي، توفي أحدهم أمس، بينما فارق اثنان آخران الحياة اليوم، ودخل شقيقهم الرابع العناية المركزة قبل أن يتوفى هو الآخر منذ قليل.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة الأشقاء: محمد نصر (11 عامًا)، عمر (7 سنوات)، وريم (10 سنوات)، بالإضافة إلى شقيقهم أحمد الذي توفي اليوم بعد إصابته بحالة إعياء شديدة.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، إن الأطفال أصيبوا منذ عدة أيام بسخونة شديدة انتشرت بينهم، ولم يتلقوا العلاج اللازم، وعندما تدهورت حالتهم، وصلوا إلى المستشفى في حالات حرجة وفارقوا الحياة سريعًا.

وأكد المصدر عدم وجود أي إصابات ظاهرية أو اعتداءات عليهم، مرجحًا إصابتهم بفيروس أو حمى أو التهاب سحائي شديد، وهو ما ستكشف عنه تقارير التشريح.

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