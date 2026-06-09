سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية خلال افتتاح تعاملات الأسبوع داخل سوق الصاغة.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 8-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـسعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7360 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7360 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5520 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 51520 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 4330 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.