واصل فريق الحجر الصحي بمديرية الصحة بجنوب سيناء أعمال استقبال ومتابعة الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة عبر ميناء نويبع البحري، عقب أداء فريضة الحج.

إجراءات استقبال الحجاج ومتابعتهم صحيًا



قام فريق العمل برئاسة الدكتور كامل سمعان، مدير إدارة الحجر الصحي، وعضوية السعيد سمير مراقب الحجر الصحي بالمديرية، وبمشاركة يوسف صلاح مشرف الحجر الصحي بميناء نويبع البحري، بمتابعة إجراءات استقبال الحجاج، ومناظرة حالتهم الصحية، واستيفاء وتسجيل بياناتهم، تمهيدًا لبدء فترة المتابعة الصحية من خلال منظومة الترصد للأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

خدمات وإرشادات صحية للحجاج



حرص الفريق الطبي على التواصل المباشر مع الحجاج، والاستماع إلى استفساراتهم، وتقديم الإرشادات والتعليمات الصحية الواجب اتباعها بعد العودة، إلى جانب إنهاء جميع الإجراءات الصحية وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الطارئة.

أعداد الحجاج والخدمات المقدمة



أوضح الدكتور كامل سمعان أن إجمالي عدد الحجاج القادمين عبر ميناء نويبع البحري بلغ 4080 حاجًا، على متن 100 أتوبيس عبر 9 رحلات عبارات بحرية، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال عيادة الحجر الصحي لـ 159 حالة مترددة خلال فترة المتابعة.

وأكد مدير الحجر الصحي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري حتى الانتهاء من استقبال جميع الحجاج العائدين، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.