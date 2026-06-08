كشفت تقارير صحفية أن منتخب فرنسا قرر تأجيل موعد وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستضيف معسكر "الديوك" استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، وذلك لأسباب مادية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المكسيك وكندا، منافسات المونديال بمشاركة منتخب فرنسا، الذي جاء في المجموعة التاسعة رفقة منتخبات السنغال والعراق والنرويج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "RMC" الفرنسية، فإن المنتخب الفرنسي سيكون من بين آخر المنتخبات وصولًا إلى مقر إقامته في الولايات المتحدة، حيث تعود هذه الخطوة إلى اعتبارات مالية فرضت هذا القرار.

ومن المقرر أن يتوجه "الديوك" إلى مدينة بوسطن يوم 10 يونيو الجاري للإقامة في أحد فنادقها، أي قبل 6 أيام فقط من انطلاق مشوارهم في البطولة.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفني وضع خطة متكاملة للتعامل مع التأخر في الوصول، من بينها منح اللاعبين فترة للتأقلم مع فارق التوقيت قبل خوض المباراة الأولى.

وأضافت الصحيفة أن تأخير السفر جاء بهدف تقليل عدد ليالي الإقامة في الفندق، في ظل الظروف المالية الحالية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.