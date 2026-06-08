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بالصور- ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

10:51 م 08/06/2026
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واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق وأماكن بيع وتداول وتصنيع اللحوم ومنتجاتها، في إطار جهود الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

حملات مكثفة بمدينة العبور وجمعية عرابي

استهدفت الحملة المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بمدينة العبور ومنطقة جمعية عرابي، بمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ضبط كميات كبيرة من الأغذية المخالفة

أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من الدواجن المتغيرة في خواصها الطبيعية والمعبأة داخل أكياس تحمل بيانات غير مطابقة، بالإضافة إلى لحوم مفرومة وبانيه دجاج ظهرت عليها علامات تغير في الخواص الطبيعية.

وبلغ إجمالي المضبوطات نحو طنين من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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القليوبية الطب البيطري مباحث التموين سلامة الغذاء حملات رقابية

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