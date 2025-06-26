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الفيزياء صعبة والتاريخ سهل.. آراء طلاب الثانوية بالمنيا عن الامتحانات

01:07 م الخميس 26 يونيو 2025
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المنيا- جمال محمد:

أبدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في محافظة المنيا، استياءهم من امتحان مادة الفيزياء الذي أدوه صباح اليوم الخميس، مؤكدين أنه تضمن ما بين 5 إلى 7 أسئلة وُصفت بالصعبة، وأثارت شكاوى واسعة بين الطلاب داخل اللجان، بينما جاءت بقية الأسئلة في مستويات متفاوتة بين المتوسطة والسهلة.

وفي المقابل، أعرب طلاب الشعبة الأدبية عن ارتياحهم تجاه امتحان مادة التاريخ، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وإن كان يحتاج إلى وقت إضافي بسيط للإجابة عن كافة الأسئلة، إلا أن معظمهم اعتبره من أسهل الامتحانات حتى الآن.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام في محافظة المنيا تُعقد لـ34,832 طالبًا وطالبة، إضافة إلى 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين، موزعين على 92 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، إلى جانب لجنة خاصة بمركز الإصلاح والتأهيل.

كما تم تجهيز 32 استراحة للمراقبين والملاحظين، وتم تزويدها بكافة المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات.

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