القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

زار وفد من جامعة بنها، برئاسة الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جامعة سكاريا للعلوم التطبيقية في تركيا، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك "إيراسموس بلس (Erasmus+)" الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، ويدعم تصنيف الجامعة الدولي.

وكان في استقبال الوفد رئيس جامعة سكاريا الدكتور محمد ساريبييك، ونائبه الدكتور سنان سردار أوزكان، والدكتور علي فؤاد بوز، وذلك بحضور الدكتور محمد مجدي من كلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها.

وخلال الزيارة، ناقش الجانبان سبل دعم التعاون الأكاديمي وتوسيع برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب استكشاف مجالات الشراكة في المشروعات البحثية الدولية المشتركة.

وأكد الدكتور السيد فوده أن هذه الزيارة تعكس حرص جامعة بنها على تعزيز علاقاتها الدولية، ودفعها نحو مزيد من التميز الأكاديمي والبحثي إقليميًا ودوليًا.