ننشر أسماء مصابي تصادم ميكروباص وربع نقل بطريق ملوي الزراعي (صور)

المنيا – جمال محمد

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء المصابين في حادث التصادم الذي وقع بين ميكروباص وسيارة ربع نقل على الطريق الزراعي (مصر – أسوان) في نطاق مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة.

وضمّت قائمة المصابين: عبد الله جوزيف ناصر فانوس، 22 عامًا - شنودة جوارجي ظريف، 26 عامًا - حسام عبد الله محمد، 50 عامًا - محمد شحاتة عبد الحفيظ، 35 عامًا - زياد منتصر مخيمر، 35 عامًا - أحمد فاروق فريجة، 29 عامًا - مصطفى عبد العال، 26 عامًا - ياسر صالح عبد المالك، 34 عامًا - مهران سيد محمود، 22 عامًا - أحمد طارق أنور، 30 عامًا - محمد عثمان أحمد، 23 عامًا.

وأوضحت التقارير الطبية أن الإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة في اليدين والساقين، بالإضافة إلى حالات ارتجاج بالمخ.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث قرب مدخل مدينة ملوي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ورجّحت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة كانت سبب وقوع الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث.

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