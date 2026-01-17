مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

بالبنفسجي.. زوجة محمد عواد تنشر 8 صور جديدة والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

03:46 ص 17/01/2026
القاهرة – مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة جديدة من الصور.

زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

وشاركت حنين عبر حسابها الخاص، العديد من الصور داخل استديو "صوت الزمالك" أثناء تصوير برنامجها، ظهرت فيها أمام شعار الزمالك وعلق أحد المتابعين: "بنتنا الجميلة".

واعتاد المتابعون على إطلالات حنين خالد الأنيقة في العديد من المناسبات التي تظهر بها، حيث حظيت بإشادة واسعة من جمهورها بسبب أناقتها وجمالها اللافت.

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وكانت تعمل في مجال الإعلام قبل زواجها.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري، يوم الأحد 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صور زوجة محمد عواد صور جديدة لحنين خالد حنين خالد الزمالك محمد عواد إنستقرام زوجة محمد عواد

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

