ننشر صورة غلاية مصنع أسيوط المتسببة في مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين

حصل موقع "مصراوي" على صورة تُظهر غلاية البخار التي انفجرت داخل مصنع الزيوت والصابون والمنظفات بمركز القوصية في محافظة أسيوط، في حادث مأساوي وقع صباح اليوم الإثنين، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين.

وفي تصريحات خاصة، كشف مصدر مسؤول داخل المصنع عن تفاصيل أولية للحادث، موضحًا أن الانفجار وقع أثناء محاولة مدير الصيانة وعدد من عمال الكهرباء إصلاح عطل فني بالغلاية. وأشار إلى أن الغلاية كانت تحتوي على كميات كبيرة من البخار المخزن، وأثناء قياس الضغط الداخلي، وقع الانفجار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تطاير باب الغلاية بقوة واصطدامه بالعمال المتواجدين في محيطها.

وأضاف المصدر أن صوت الانفجار كان "أشبه بصوت قنبلة"، ما تسبب في حالة من الذعر بين العاملين داخل المصنع، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية والإسعاف للسيطرة على الموقف ونقل المصابين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت عن مصرع العامل "علاء. أ. ع" (55 عامًا)، وإصابة كل من "سيد. ح. أ" (40 عامًا) و"أحمد. ن. أ" (45 عامًا)، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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