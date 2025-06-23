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مصرع عامل وإصابة اثنين في انفجار غلاية بخار داخل مصنع بأسيوط

12:26 م الإثنين 23 يونيو 2025

مصنع المنظفات أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه وأُصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، إثر انفجار غلاية بخار داخل أحد مصانع الزيوت والمنظفات بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوقوع انفجار داخل المصنع ووجود ضحايا. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، مدعومة بسيارات الإسعاف وضباط المركز، إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الانفجار نجم عن خلل في غلاية بخار داخل المصنع، ما أسفر عن وفاة العامل "علاء. أ. ع" (55 عامًا)، وإصابة كل من "سيد. ح. أ" (40 عامًا) و"أحمد. ن. أ" (45 عامًا) بإصابات متفرقة.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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