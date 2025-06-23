أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسؤول داخل أحد مصانع الزيوت والمنظفات بمركز القوصية في محافظة أسيوط، عن تفاصيل أولية بشأن حادث انفجار غلاية البخار الذي وقع صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": أن الحادث وقع أثناء محاولة مدير الصيانة وعدد من عمال الكهرباء إصلاح عطل فني بالغلاية؛ وأضاف أن الغلاية كانت تحتوي على كمية كبيرة من البخار المخزن، وأثناء قيام الفريق الفني بقياس نسبة الضغط داخلها، وقع الانفجار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تطاير باب الغلاية بقوة شديدة، واصطدامه بالعمال المتواجدين في محيطها.

ووصف المصدر صوت الانفجار بأنه كان "أشبه بصوت قنبلة"، مشيرًا إلى أن الحادث خلف حالة من الذعر داخل المصنع، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المصابين والتعامل مع الموقف.

وكانت أجهزة الأمن قد أعلنت في وقت سابق عن مصرع العامل "علاء. أ. ع" (55 عامًا)، وإصابة كل من "سيد. ح. أ" (40 عامًا) و"أحمد. ن. أ" (45 عامًا)، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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