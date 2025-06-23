إصابة 3 عمال بسبب انفجار غلاية بخار داخل مصنع زيوت بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر انفجار غلاية بخار داخل أحد مصانع الزيوت والمنظفات بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع انفجار داخل المصنع ووجود مصابين.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة سيارات الإسعاف وضباط المركز، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية، تبين أن الانفجار نجم عن غلاية بخار داخل المصنع.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: " علاء. أ. ع" (55 عامًا)، و" سيد. ح. أ" (40 عامًا)، و"أحمد. ن. أ" (45 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.