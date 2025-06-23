محافظ المنوفية يلتقي فتاتين أيتام من ذوي الهمم ويأمر بعلاجهن

المنوفية- أحمد الباهي:

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم بشأن إيداع فتاتين أيتام من ذوي الهمم بقرية البتانون بدار الرعاية الاجتماعية بمنوف (كبار بلا مأوى) يعانون من ظروف صحية ومعيشية صعبة بما يضمن توفير بيئة آمنة وكريمة لهن، وذلك في استجابة فورية وعقب الاستغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

والتقي صباح اليوم محافظ المنوفية بالفتيات واستمع إلى شرحًا تفصيليًا عن حالتهم الأسرية والصحية، حيث أنهم يعانون من إعاقات ذهنية وعدم توافر مسكن آدمي ووجود عائل يرعاهن.

جاء ذلك بحضور محمد جمعة مدير مديرية التضامن، محمد موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، مدير إدارة الدار.

وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية للفتيات لتوفير متطلباتهم الشخصية دعماً لهن، وأجرى اتصال هاتفي بمدير مستشفى الصحة النفسية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، موجها العلاقات العامة بالمحافظة باصطحاب الحالات للمستشفى تيسيراً عليهن، كما وعد بزيارتهن بالدار للاطمئنان عليهن ومدى الالتزام بالتوجيهات الصادرة، كما قدم المحافظ مكافأة مالية للقائمين على رعايتهم من العاملين بالدار.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكدًا حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.