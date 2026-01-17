موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 17 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 17 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم السبت 17 يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:51 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 17 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:51 ص

الظُّهْرِ 12.05 م

العصر 2:59 م

المغرب 5.19 م

العشاء 6:40 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

في فجر هذا اليوم.. يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهٰم يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك، واملأه بنور الإيمان واليقين، واجعل قلبي سليماً طاهراً مُطمئناً بذكرك راضياً بقضائك مُحبّاً لك مُحبّاً لخلقك.. اللهٰم أنزل عليه سكيَنة من عندك وأبدل خوفه أمناً، وحزنه فرحاً، وضيقه فرجاً، واجعل قلبي عامراً بذكرك متعلقاً بك متوكلاً عليك يارحيم.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.. عدد ما سبحك المسبحون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون، صلاةً تُرضيك وترضيه وتبلغنا بها شفاعته يوم الدين.. اللهم اجعلنا من السائرين على هديه المتبعين لسنته.. المحبين له حبًا يُرضيك عنا ويقربنا منه في الفردوس الأعلى.. اللهم ارزقنا صحبته في الجنة.. ومجاورته في دار الكرامة.. ولا تحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم ولا من الشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.