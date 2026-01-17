إعلان

اليوم.. محاكمة قاتل "صبي المنيرة" بسبب خناقة على "تليفون"

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 17/01/2026

محكمة جنايات الجيزة

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة كهربائي، في واقعة اتهامه بقتل ابن الجيران "عبد الله.ت" في منطقة المنيرة بالجيزة بسبب "تليفون".

نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، أحالت "فني كهربائي" إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل شابًا بطعنتين في الصدر بمفك ونصل كتر إثر مشاجرة دارت بينهما في المنيرة الشرقية، بسبب تليفون "سامسونج".

النيابة العامة، وفق أوراق الدعوى، وجهت للمتهم "رجب" فني كهربائي ـ تهمة قتل المجني عليه "عبد الله.ت" بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية دارت بين المجني عليه والمتهم.

وذكرت النيابة، أن الكهربائي، أشهر سلاح أبيض"نصل كتر" ـ دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية ـ وباغت المجني عليه ـ الذي كان يعمل لديه في المحل ـ بطعنتين بالسلاح أمام أهالي منطقته، استقرتا في الصدر قاصدًا من ذلك قتله.

تقرير الطب الشرعي، ثبت بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على "عبد الله .ت"، وجود إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة و طرف مدبب، و عزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع و تمزق في الغشاء التاموري والقلب وقطع بالرئة اليمنى ونزيف دموي إصابي غزير بالتجويف الصدري، والذي أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.

