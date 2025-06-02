ضبط 10 آلاف سيجارة مقلدة بمخزن في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت حملة مشتركة بين إدارة تموين مركز فوه والوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، اليوم الإثنين، من ضبط مخزن غير مرخص مخصص لتصنيع وإعادة تدوير سجائر محلية مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة في إحدى قرى مركز فوه.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ومحافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال العامة، تحت إشراف وكيل وزارة التموين المحاسب عادل بيومي الهابط ورئيس مركز ومدينة فوه اللواء محمد عمار.

أكد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، في تصريحات صحفية، أن الحملة برئاسة مدير إدارة تموين مركز فوه الدكتور محمد الجوهري، وبمشاركة رئيس جهاز الرقابة التموينية وإمام الضبط القضائي، نجحت في مداهمة المخزن الواقع بقرية الخيرية التابعة لمنشأة قبريط.

أوضح أن المخزن كان مخصصًا لإعادة تدوير وتصنيع سجائر محلية مقلدة لعلامات تجارية معروفة مثل "كليوباترا" و"LM"، باستخدام مواد تدخين خام مجهولة المصدر مخالفة للقوانين.

عُثر خلال المداهمة على 10 آلاف و500 سيجارة مقلدة جاهزة للبيع، وأربعة أطنان من فل سجائر مجهز للتصنيع محفوظة في 200 جوال بلاستيكي، بالإضافة إلى 800 كيلوجرام تبغ مجهول المصدر و100 كيلوجرام سجائر مخلفات معدة لإعادة التدوير.

تم التحفظ على المضبوطات كافة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.