إعلان

تشييع جثمان جنات مُبارك أقدم مُحفظة قرآن بالمنوفية -صور

01:57 م الإثنين 26 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جثمان جنات مُبارك أقدم مُحفظة قرآن
  • عرض 3 صورة
    جثمان جنات مُبارك أقدم مُحفظة قرآن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:


شيع أهالي قرية تلوانة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم، جثمان "جنات زهدي مبارك" أقدم محفظة قرآن، والتي وافتها المنية أمس الأحد عن عمر يناهز 88 عامًا، ونعاها أبناء قريتها ذاكرين لها تحفيظها القرآن لأجيال وعملها في خدمة القرآن.

وشارك المئات من أهالي القرية في توديعها، مؤكدين أن أجيال تربت وحفظت القرآن الكريم على يديها،

جدير بالذكر أن الراحلة ولدت كفيفة، ولم تتزوج، وحفظت القرآن الكريم عن الطريق السمع، وعاشت تُعلمه لأطفال قريتها من سنوات طويلة، وكرمها الأهالي عام 2023، وحصلت على لقب الأم المثالية بقريتهم.

اقرأ أيضًا:

"كفيفة لكنها رأت الدنيا ببصيرتها".. وفاة أقدم مُحفظة قرآن بالمنوفية


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثمان جنات مُبارك مُحفظة قرآن المنوفية قرية تلوانة مركز أشمون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية