تشييع جثمان جنات مُبارك أقدم مُحفظة قرآن بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:



شيع أهالي قرية تلوانة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم، جثمان "جنات زهدي مبارك" أقدم محفظة قرآن، والتي وافتها المنية أمس الأحد عن عمر يناهز 88 عامًا، ونعاها أبناء قريتها ذاكرين لها تحفيظها القرآن لأجيال وعملها في خدمة القرآن.

وشارك المئات من أهالي القرية في توديعها، مؤكدين أن أجيال تربت وحفظت القرآن الكريم على يديها،

جدير بالذكر أن الراحلة ولدت كفيفة، ولم تتزوج، وحفظت القرآن الكريم عن الطريق السمع، وعاشت تُعلمه لأطفال قريتها من سنوات طويلة، وكرمها الأهالي عام 2023، وحصلت على لقب الأم المثالية بقريتهم.

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