"كفيفة لكنها رأت الدنيا ببصيرتها".. وفاة أقدم مُحفظة قرآن بالمنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت أسرة "جنات زهدي مبارك"، أقدم محفظة قرآن بقرية تلوانة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وفاتها مساء الأحد، عن عمر يناهز 88 عامًا، ونعاها أبناء قريتها ذاكرين لها تحفيظها القرآن لأجيال وعملها في خدمة القرآن.

أبناء قريتها رثوها بكلمات حزينة

"محمد علي"، أحد أبناء قرية تلوانة كتب رثاءً للفقيدة قال فيه: " انتقلت إلى جوار من عاشت تصدع بأياته وكلامه ليل نهار، انتقلت من أورثت الكتاب من ربها فكانت من المصطفين الأخيار حملت رسالة ربها وأدت ما عليها من الأمانة فتعلمت وعلمت خير كلمات انتهجت بها السن البشرية فكانت بذلك خير البشر وصدق فيها قول النبي صلى اللّه عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

وأضاف: "رحلت معنا من عجزنا عن سداد ديونها العظيم فما لهذه السيدة من البيت الا وأدخلت فيه القرآن على لسان أصحابه، كان له الفضل على الكثيرين معلمين للقران ومعلمين للعلم وأطباء ومهندسين والكثيرين من أهل القرية".

وتابع: "رحلت من علّمتنا كتاب الله، رحلت من غرست فينا نور الهُدى، كانت آية في الخشوع، وصوتها يُحيي القلوب، علّمتنا أن القرآن حياة، وأن الحرف فيه عبادة، يا من كنتِ تُنيرين مجالس الذكر، وتغرسين فينا حُبّ الحفظ والتدبّر، نم قريرة العين، فأجرك باقٍ في صدور من تعلّم منكِ".

ولدت كفيفة ولم تتزوج وحفظت القرآن بالسمع

وأوضح الأهالي لمصراوي، أن الراحلة ولدت كفيفة، ولم تتزوج، وحفظت القرآن الكريم عن الطريق السمع، وعاشت تُعلمه لأطفال قريتها من سنوات طويلة، وقد كرمها الأهالي عام 2023، وحصلت على لقب الأم المثالية بقريتهم.

هذا، ويستعد أهالي قرية تلوانة تشييع جثمان "جنات مُبارك" إلى مثواها الأخير، اليوم الاثنين.