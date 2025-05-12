محافظ الدقهلية يضبط تلاعبًا بأوزان أسطوانات الغاز في محطة بسنديلة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محطة تعبئة أسطوانات الغاز بقرية بسنديلة، ليكتشف وجود تلاعب في أوزان الأسطوانات التي جرى تعبئتها داخل المحطة.

فور وصوله، راجع المحافظ أوزان الأسطوانات التي تم تعبئتها وتحميلها على سيارات المتعهدين داخل المحطة، حيث اختيرت 10 أسطوانات عشوائيًا. كما تم فحص الأسطوانات الجاري تعبئتها وقراءة أوزانها على أجهزة المحطة، ثم إعادة وزنها باستخدام ميزان حساس تم الاستعانة به من الوحدة المحلية بعد التأكد من دقته وسلامته. وقد تبيّن وجود نقص واضح في الأوزان، بالإضافة إلى تلاعب في ميزان المحطة.

وقرر المحافظ تكليف علي حسن، وكيل وزارة التموين، بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المسؤولين عن تشغيل وإدارة المحطة إلى النيابة العامة.

كما كلّف وكيل وزارة التموين بإخطار شركة "بتروجاس" لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة، والتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين للانتقال إلى المحطة خلال 48 ساعة لمراجعة معايرة الموازين.

وقرر المحافظ كذلك تخفيض الحصة المقررة للمحطة وإسنادها إلى محطات أخرى أكثر التزامًا.

وأوضح المحافظ أنه تلقى شكاوى من المواطنين بشأن المحطة، ما دفعه إلى التوجه إليها بشكل مفاجئ، ومراجعة أعمال التشغيل للوقوف على صحة تلك الشكاوى.

كما كلّف وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز، لضمان وصول الحصص المدعمة من وزارة التموين إلى المواطنين بالأوزان المحددة قانونًا، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين في قوت المواطنين.

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