محافظ قنا يوجه لجنة لفحص أسباب تأخر تراخيص البناء والتصالح بنجع حمادي

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:57 م 21/01/2026

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

صرح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم توجيه لجنة لفحص أسباب تأخر أعمال استخراج تراخيص البناء، وملفات التصالح المتوقفة، بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة نجع حمادي، شمال المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن اللجنة اطلعت على آليات العمل داخل الإدارة الهندسية، مع التوجيه للعاملين بضرورة الإسراع في بحث الطلبات المتأخرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي المدة القانونية طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وشدد عبدالحليم، على ضرورة تيسير وتسريع إجراءات إنهاء كافة الملفات، والتعامل الفوري مع الملفات الجاهزة، مع التأكيد على ضرورة الرد السريع والواضح على المواطنين بشأن موقف طلباتهم، من أجل ضمان تقديم خدمات أفضل، في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة التراخيص.

ووجه محافظ قنا، أعضاء اللجنة ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة التراخيص، مشددًا على أن أي تقصير أو تعطيل غير مبرر لمصالح المواطنين سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة، وفقَا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق رضا المواطنين.

جدير بالذكر، أن اللجنة ضمت في عضويتها كل من حجازي محمد سيد، من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رضوي عبد الرحمن ابراهيم، وكيلة الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وحمدي عبد الوهاب محمد، من مركز المعلومات بالمحافظة.

