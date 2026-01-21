إعلان

إزالة 10 طواحين ذهب غير مرخصة في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:47 م 21/01/2026

طواحين الذهب

قنا- عبدالرحمن القرشي :

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا حملة مكبرة استهدفت بالأساس إزالة طواحين الذهب غير المرخصة بنطاق قرية العليقات التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ28، وفي إطار جهود الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تهدر مواردها وتعرض المواطنين للخطر.

وقاد الحملة محمود عبدالصبور، نائب رئيس مركز ومدينة قوص، يرافقه عادل رمضان، رئيس قرية حجازة، وأسفرت عن إزالة 10 طواحين ذهب مخالفة وعدد من أحواض السيانيت، كانت تُستخدم في استخراج الذهب بطرق غير مشروعة، بما يمثل اعتداءً صريحًا على أملاك الدولة ومخالفة جسيمة للقانون.

وأوضح نائب رئيس المركز أن طواحين الذهب التي جرى إزالتها تشكل خطورة بالغة، نظرًا لاعتمادها على استهلاك كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية بطرق غير قانونية، فضلًا عن الأضرار البيئية المحتملة، واستغلال معدن الذهب ذي القيمة الاقتصادية العالية خارج الأطر الرسمية للدولة.

وأضاف أن الحملة أسفرت أيضًا عن تنفيذ 19 قرار إزالة لحالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت 20 ألفًا و588 مترًا مربعًا، حيث تمت الإزالات حتى مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وجرت الحملة تحت تأمين كامل من قوات مركز شرطة قوص، مدعومة بعناصر من الأمن المركزي بمديرية أمن قنا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار حملات إزالة طواحين الذهب غير المرخصة والتصدي لكافة أشكال الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية، مع التشديد على عدم السماح بعودة هذه الأنشطة مرة أخرى، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبتها.

إزالة الطواحين

