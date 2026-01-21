رئيس وزراء بريطانيا يتهم ترامب بتغيير موقفه تجاه جزر تشاغوس

اتهم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتغيير موقفه من اتفاق المملكة المتحدة حول جزر تشاغوس بهدف "الضغط على بريطانيا" بشأن موقف الحكومة من جرينلاند.

وتعهد رئيس الوزراء بعدم "الاستسلام"، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق الذي يقضي بالتنازل عن سيادة إقليم المحيط الهندي البريطاني بأنه “عمل غبي جدًا” في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السير كير للنواب خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء: "استخدم الرئيس ترامب كلمات حول تشاغوس أمس تختلف عن كلماته السابقة المرحبة والداعمة عندما التقيته في البيت الأبيض.

لقد استخدم تلك الكلمات بالذات بهدف الضغط عليّ وعلى بريطانيا فيما يتعلق بقيمي ومبادئي حول مستقبل جرينلاند. هو يريد مني أن أتنازل عن موقفي، ولن أفعل ذلك".

في الوقت نفسه، كثفت إدارة ترامب انتقادها لخطة تسليم الجزر، التي تضم قاعدة دييجو جارسيا العسكرية البريطانية-الأمريكية، إلى موريشيوس. واتهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت المملكة المتحدة بأنها "خيبت أملنا" واقترح أن بريطانيا قد "تتفادى مسؤولياتها الأمنية الوطنية" من خلال نقل السيادة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في دافوس بسويسرا: "لقد أوضح الرئيس ترامب أننا لن نفوض أمننا الوطني أو الأمن النصفي لأي دولة أخرى. شريكنا، المملكة المتحدة، يخيّب أملنا بخصوص قاعدة دييجو جارسيا، التي كنا نشاركها لسنوات طويلة، وهم يريدون تسليمها لموريشيوس".

وأضاف بيسنت، المتحدث الاقتصادي الرئيسي للبيت الأبيض، أن هناك "مشكلات" في اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأنه لم يتم تحديد أي محادثات تجارية إضافية بين البلدين.

وفي وقت سابق، كتب ترامب على منصته Truth Social يوم الثلاثاء: "مذهل أن حليفنا الناتو ‘الذكي’، المملكة المتحدة، يخطط حاليًا للتنازل عن جزيرة دييجو جارسيا، موقع قاعدة عسكرية أمريكية حيوية، لموريشيوس، ويفعل ذلك بدون أي سبب على الإطلاق.لا شك أن الصين وروسيا لاحظتا هذا التصرف الضعيف تمامًا".

وأبرز القرار كسبب لاستمرار سعيه للحصول على جرينلاند، وهي جزء شبه مستقل من الدنمارك، مضيفًا: "تنازل المملكة المتحدة عن أراضٍ بالغة الأهمية هو عمل غبي جدًا، وهو سبب آخر طويل مرتبط بالأمن القومي يبرر ضرورة الحصول على جرينلاند".

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تواجه فيه تشريعات إتمام الاتفاق نزاعًا بين مجلس اللوردات ومجلس العموم في المملكة المتحدة.