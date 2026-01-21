"تعليم القاهرة" تعلن موعد امتحان البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عقد امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان في موعده السابق.

وأوضحت المديرية أن الامتحان يُعقد برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، عبر منصة QUREO الإلكترونية.

وأكدت المديرية أن إتاحة الامتحان تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على منح الفرصة الكاملة للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان في المرة الأولي، مع الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

