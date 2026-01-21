إعلان

"تعليم القاهرة" تعلن موعد امتحان البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي

كتب : أحمد الجندي

04:11 م 21/01/2026

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عقد امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان في موعده السابق.

وأوضحت المديرية أن الامتحان يُعقد برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، عبر منصة QUREO الإلكترونية.

وأكدت المديرية أن إتاحة الامتحان تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على منح الفرصة الكاملة للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان في المرة الأولي، مع الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحان البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي موعد امتحان البرمجة طلاب الصف الأول الثانوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شوفت بعيني عيالي مشنوقين".. والد أطفال المنوفية: "قتلهم عشان قطعت علاقتي
أخبار المحافظات

"شوفت بعيني عيالي مشنوقين".. والد أطفال المنوفية: "قتلهم عشان قطعت علاقتي
هل تلجأ أمريكا للتدخل عسكريًا للاستيلاء على جرينلاند؟.. ترامب يحسم الجدل
شئون عربية و دولية

هل تلجأ أمريكا للتدخل عسكريًا للاستيلاء على جرينلاند؟.. ترامب يحسم الجدل
في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية
أخبار مصر

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية
السر في المحفظة.. خبيرة طاقة تكشف عن ألوان تجذب المال
علاقات

السر في المحفظة.. خبيرة طاقة تكشف عن ألوان تجذب المال

داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي
زووم

داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026