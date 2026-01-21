الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بإشعال النيران في جسد شقيق طليقته بالاستعانة بصديقه ما أسفر عن وفاته.

صدر القرار برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد جمال عامر، والمستشار تامر محمد علاء الدين، ومحمد أسامة زبيب، وكيل النائب العام، وكريم الجنادي، سكرتير المحكمة.

تعود وقائع القضية المقيدة رقم 10838 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل بإشعال النيران في شقيق طليقته.

وكشفت التحقيقات وجود خلافات بين المتهم "ر.م.ج" وشقيق طليقته المجني عليه "م.ح.ع" عقب انفصاله عنها، فقرر الانتقام منه وأحضر زجاجة تحتوي على البنزين وتوجه إلى منزله رفقة صديقه المتهم الثاني "م.هـ.م".

ووفقًا أوراق القضية، أضرم المتهم النيران في شقيق طليقته في وجود المتهم الثاني للشد من أزره، ما أسفر عن احتراق جسده بالكامل واستغاث بالمارة، فبادر عدد منهم لإنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.