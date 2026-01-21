إعلان

محافظ أسوان يعلن بدء التشغيل التجريبي لمحطة "الشهيد علي إسماعيل"

كتب : إيهاب عمران

03:04 م 21/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محطة الصرف الصحى بقرية الكلح
  • عرض 4 صورة
    محافظ أسوان مع العاملين بمحطة الصرف الصحى
  • عرض 4 صورة
    تشغيل محطة الصرف الصحى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بإعطاء إشارة البدء بالتشغيل التجريبي لمشروع محطة رفع الشهيد علي إسماعيل، والتى تأتى ضمن مشروع الصرف الصحى بقرية الكلح شرق بمركز إدفو لخدمة ٢٥ ألف نسمة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٤٥٠ مليون جنيه.

وقال إسماعيل كمال، إن القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بإجمالى 100 قرية، تشهد سلسلة من الإنجازات المتتالية بمختلف قطاعات العمل العام ، وخلال العام الحالي وسيجني المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات، وذلك بالتشغيل التجريبى للعديد من المشروعات منها 92 محطة رفع و 19 محطة معالجة بنسب تنفيذ تتجاوز الـ 85 %، وأيضاً 38 محطة مياه للشرب، و 31 مجمع خدمى، و 31 مجمع زراعي، و 32 نقطة إسعاف، و 158 مركز شباب ، و170 مدرسة، و 31 مشروع لإدخال خدمة الغاز الطبيعى باستثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم المتابعة الدقيقة للمشروعات الجاري تنفيذها طبقاً لأعلى مواصفات الجودة لتحقيق الاستدامة المطلوبة لها

وخلال الجولة حرص محافظ أسوان، على الإستماع لشرح عن مكونات المشروع الذي يضم محطة معالجة للصرف الصحى بقرية الكلح شرق، ومحطة رفع الشيخ على والدقاديق، ومحطة رفع الدومارية، ومحطة رفع المفالسة ، ومحطة رفع الشهيد علي إسماعيل والتى تم التشغيل التجريبى لها بشبكات انحدار 4.5 كم .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء دكتور إسماعيل كمال محطة الشهيد علي إسماعيل محافظ أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
حوادث وقضايا

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
17 صورة مذهلة بالأبيض والأسود تحت الماء تكشف غموض المحيط
علوم

17 صورة مذهلة بالأبيض والأسود تحت الماء تكشف غموض المحيط

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن
زووم

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن
أبرزها "البازوكا".. ما هي خيارات أوروبا للرد على تهديدات ترامب؟
شئون عربية و دولية

أبرزها "البازوكا".. ما هي خيارات أوروبا للرد على تهديدات ترامب؟
النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
أخبار مصر

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي