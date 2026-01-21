محافظ أسوان يعلن بدء التشغيل التجريبي لمحطة "الشهيد علي إسماعيل"

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بإعطاء إشارة البدء بالتشغيل التجريبي لمشروع محطة رفع الشهيد علي إسماعيل، والتى تأتى ضمن مشروع الصرف الصحى بقرية الكلح شرق بمركز إدفو لخدمة ٢٥ ألف نسمة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٤٥٠ مليون جنيه.

وقال إسماعيل كمال، إن القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بإجمالى 100 قرية، تشهد سلسلة من الإنجازات المتتالية بمختلف قطاعات العمل العام ، وخلال العام الحالي وسيجني المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات، وذلك بالتشغيل التجريبى للعديد من المشروعات منها 92 محطة رفع و 19 محطة معالجة بنسب تنفيذ تتجاوز الـ 85 %، وأيضاً 38 محطة مياه للشرب، و 31 مجمع خدمى، و 31 مجمع زراعي، و 32 نقطة إسعاف، و 158 مركز شباب ، و170 مدرسة، و 31 مشروع لإدخال خدمة الغاز الطبيعى باستثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم المتابعة الدقيقة للمشروعات الجاري تنفيذها طبقاً لأعلى مواصفات الجودة لتحقيق الاستدامة المطلوبة لها

وخلال الجولة حرص محافظ أسوان، على الإستماع لشرح عن مكونات المشروع الذي يضم محطة معالجة للصرف الصحى بقرية الكلح شرق، ومحطة رفع الشيخ على والدقاديق، ومحطة رفع الدومارية، ومحطة رفع المفالسة ، ومحطة رفع الشهيد علي إسماعيل والتى تم التشغيل التجريبى لها بشبكات انحدار 4.5 كم .