ترامب عن رؤية الخبراء للاقتصاد الأمريكي: توقعوا الفشل.. فحققت المعجزة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوضع المالي ومستويات المعيشة في أمريكا، والتي قال إنه حققها على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى عكس ذلك.

وقال ترامب خلال كلمته في منتدي دافوس الاقتصادي بسويسرا: "توقع جميع من يُطلق عليهم خبراء تقريباً أن تؤدي خططي لإنهاء هذا النموذج الفاشل إلى ركود عالمي وتضخم جامح، لكننا أثبتنا خطأهم".

وأوضح ترامب أنه يريد قضاء اليوم في مناقشة "كيف حققنا هذه المعجزة الاقتصادية"، واقترح، كما فعل من البيت الأبيض أمس، أن الدول الأخرى الحاضرة يمكنها أن تتعلم من نجاحه.