المؤبد لعامل ضبط متلبسًا بالاتجار في الشابو بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المؤبد على أحد العمال، بعد إدانته بتهمة الاتجار في مخدر الشابو، وذلك عقب ضبطه متلبسًا أثناء بيع المخدر لضابط من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود تفاصيل القضية رقم 9423 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات دقيقة للمقدم أحمد فاضل، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام المتهم «أيمن. م. ع» البالغ من العمر 25 عامًا، ويعمل عاملًا ومقيمًا بمنطقة عزت جلال بدائرة قسم ثان أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة وترويج مخدر الشابو.

وبعد استصدار الإذن القانوني، جرى إعداد كمين سري لاستدراج المتهم، حيث تقمّص ضابط المكافحة دور أحد المشترين. وعقب قيام المتهم بعرض كمية من مخدر الشابو داخل كيس بلاستيكي شفاف، أعطى الضابط الإشارة المتفق عليها، لتتحرك القوة الأمنية وتلقي القبض عليه في الحال.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على ثلاثة أكياس بلاستيكية تحوي كميات مختلفة من مخدر الشابو، إضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 200 جنيه.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، مؤكدًا أن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، وأن الهاتف المضبوط كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.