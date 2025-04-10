"دا منظر؟".. "سياحة الإسكندرية" تتحرك بعد شكوى مواطن من محطة الرمل -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن إزالة أكوام من القمامة أسفل المنطقة الصخرية بمحطة الرمل بكورنيش الإسكندرية، حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تلقت شكوى من أحد المواطنين تتعلق بسوء حالة النظافة أسفل المنطقة الصخرية بمحطة الرمل بطريق الكورنيش.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إنه جرى التنسيق مع شركة نهضة مصر لإزالة القمامة وتنظيف المنطقة بالكامل، استجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد حرص إدارة السياحة والمصايف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لإظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق أمام محبيها، وروادها، وخاصة في المناطق السياحية والتاريخية.

وحرصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على نشر صور لتراكم القمامة بالمنطقة المشار إليه تحمل تعليقات من المواطنين من بينها "دا منظر؟" وأخرى بعد رفعها وتنظيف المنطقة بالكامل.