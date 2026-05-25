قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الإثنين، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل تاجر أخشاب وسرقة أمواله، وحددت المحكمة أولى جلسات دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الحكم



صدر القرار برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبد السميع، ومحمد عبد القادر عبد الحميد، وحسام محمد أبو فطيرة.

العثور على جثة تاجر أخشاب



تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بالعثور على جثة تاجر أخشاب يبلغ من العمر 60 عامًا داخل إحدى الأراضي الزراعية بعزبة أبو زينة التابعة لمركز إيتاي البارود.

وكشفت المعاينة إصابة المجني عليه بعدة طعنات نافذة في الصدر والظهر، بالإضافة إلى جرح ذبحي في الرقبة أدى إلى وفاته.

فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة



وجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، حيث جرى فحص علاقات المجني عليه وتتبع خط سيره قبل العثور على جثمانه.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الجريمة، وتبين أنه عامل كان يرافق المجني عليه في تجارة الأخشاب.

اعترافات المتهم



كشفت التحريات أن المتهم كان يمر بضائقة مالية قبل حلول عيد الفطر، وطلب من المجني عليه مبلغًا ماليًا لشراء مستلزمات العيد، إلا أنه رفض منحه المال، فخطط لقتله والاستيلاء على حصيلة بيع الأخشاب.

واستدرج المتهم المجني عليه إلى منطقة نائية وسط الأراضي الزراعية، ثم سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض قبل أن يذبحه للتأكد من وفاته، واستولى على مبلغ 9 آلاف جنيه كانت بحوزته.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، كما ضبط بحوزته 7 آلاف جنيه من المبلغ المسروق، إضافة إلى السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.