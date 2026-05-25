تمكنت مباحث التموين في كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من لبان الأطفال مجهول المصدر معبأ في عبوات أشبه بعلب السجائر مخزنة في مخزن سلع غذائية، قبل ترويجها وطرحها للبيع في الأسواق بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

قامت مباحث التموين في كفر الشيخ، بالمرور على أسواق مدينة دسوق لضبط المخالفين منهم، إذ تلاحظ لدى أحد مخازن الجملة وجود عددا من الكراتين بيضاء اللون غير مدون عليها أي بيانات وتحتوي على عدد من الخراطيش تشبه خراطيش السجائر مدون عليها نوع المنتج باللغة الانجليزية.

بفحص تلك العبوات تبين أنها لبان أطفال، بدون فواتير، وغير معلوم في السوق المصري، وباستذاقة قطعة من ذلك المنتج تلاحظ وجود طعم غير مقبول، وحرقة باللسان، والشفايف.

تمكنت الحملة من ضبط عدد 13 كرتونة تحتوي جميعها على عدد 150 شكل خرطوشة السجائر بإجمالي عدد عبوات داخلية بلغت 3600 عبوة الواحدة تحتوي على قطعتين داخليتين بإجمالي 7200 قطعة،

تم التحفظ على تلك المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر لذلك المحضر رقم 4949 لسنة 2026 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.