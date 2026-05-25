استعدادًا للعيد.. تموين الوادي الجديد يطرح كميات من اللحوم بأسعار مخفضة

أعلنت محافظة جنوب سيناء رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المدن، لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، بالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال واضطراب حالة البحر بخليجي السويس والعقبة.

رياح مثيرة للرمال تضرب جنوب سيناء

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة تشهد اليوم الإثنين طقسًا حارًا خلال ساعات النهار ومعتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تجاوزت سرعتها 35 كيلومترًا في الساعة.

متابعة الطرق الدولية خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن لمتابعة حالة الطرق الدولية بشكل مستمر، إلى جانب التواصل مع إدارات المرور لتكثيف أعمال الرادار والحملات المرورية للحد من السرعة، خاصة مع زيادة الحركة المرورية الناتجة عن الإقبال السياحي على منتجعات جنوب سيناء خلال إجازة عيد الأضحى.

وأكد البيان أن جميع الطرق تعمل بصورة طبيعية، مع توجيه رؤساء المدن بسرعة إزالة أي تراكمات رملية تخلفها الرياح على الطرق أولًا بأول للحفاظ على السيولة المرورية.

استمرار الأنشطة البحرية داخل المنتجعات السياحية

وأشار البيان إلى استمرار ممارسة الأنشطة البحرية داخل المنتجعات السياحية، مؤكدًا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بوقفها، رغم اضطراب حالة البحر نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية.

وأوضح أن ارتفاع الأمواج بخليجي السويس والعقبة يتراوح بين مترين و3 أمتار، بينما تواصل الموانئ البحرية عملها بصورة طبيعية دون تلقي أي إخطارات بشأن غلقها.

درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء

وكشف مركز العمليات عن درجات الحرارة المسجلة بمدن المحافظة، حيث بلغت العظمى بمدينة طور سيناء 35 درجة والصغرى 22، وفي رأس سدر سجلت العظمى 34 والصغرى 22، بينما سجلت طابا عظمى 29 وصغرى 19.

وسجلت مدينة سانت كاترين أقل درجات حرارة بالمحافظة، إذ بلغت العظمى 25 والصغرى 13، في حين سجلت شرم الشيخ أعلى درجات الحرارة بعظمى 34 وصغرى 24.