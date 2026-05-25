قرار قضائي جديد بشأن المتهم في واقعة المدرسة الدولية بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:02 م 25/05/2026

محاكمة

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف المتهم بالتعدي على 5 أطفال بمدرسة شهيرة بالإسكندرية على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، وذلك لجلسة 20 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد عبد العزيز مدكور، والمستشار وائل محمد صبري وسكرتارية كيرلس الراوي.

تفاصيل الاعتداء على طلاب مدرسة دولية

تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، إلى ورود بلاغات من أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، اتهموا فيها عامل الخدمات بالمدرسة بالاعتداء على أطفالهم داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة.

المتهم استدرج الأطفال موهمًا إياهم باللهو

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل طبيعة عمله داخل المدرسة، واستدرج الأطفال موهمًا إياهم باللهو، قبل أن يرتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهم الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، وذلك استنادًا إلى المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

حكم الإعدام ضد المتهم

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 1 فبراير الماضي بإجماع الآراء وعقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بالإعدام شنقًا للمتهم.

