كشف مصدر مطلع داخل الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نية النادي عرض الثنائي أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد للبيع خلال الفترة المقبلة مقابل 6 ملايين دولار، في ظل الظروف المالية التي يواجهها النادي.

وأكد المصدر أن ما تردد بشأن تحديد مبلغ ثابت لبيع اللاعبين لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن إدارة الزمالك لم تضع أي سعر محدد للتخلي عن الثنائي، وأن الأولوية الحالية تتمثل في الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق.

ملف أحمد فتوح

وأوضح المصدر أن ملف أحمد فتوح يختلف عن زميله حسام عبدالمجيد، حيث تتحرك الإدارة حاليًا نحو تجديد عقد الظهير الدولي، خاصة بعد إبدائه موافقة مبدئية على الاستمرار مع الفريق، على أن يتم حسم الملف بشكل نهائي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

حسام عبدالمجيد يرغب في الاحتراف

وفي المقابل، أشار المصدر إلى أن حسام عبدالمجيد لا يزال يفضل خوض تجربة الاحتراف الخارجي، بعدما أبلغ مسؤولي النادي أكثر من مرة برغبته في انتظار عرض أوروبي أو خارجي مناسب عقب مشاركته المرتقبة في المونديال، وهو ما تسبب في تعثر مفاوضات تجديد عقده حتى الآن.

وأضاف أن إدارة الزمالك لا تمانع مناقشة أي عرض رسمي يصل لأي لاعب، لكنها تتمسك بالحصول على مقابل مالي يتناسب مع القيمة الفنية للاعب ومصلحة النادي، مؤكدًا أن رحيل أي عنصر أساسي لن يتم إلا وفق شروط مالية مناسبة.

موعد انتهاء عقدي فتوح وعبدالمجيد

وينتهي عقد كل من أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحهما أحقية التوقيع لأي نادٍ مجانًا بداية من يناير المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد قبل ذلك الموعد.

اقرأ أيضا:

"الأبلكيشن بيحل قضيتين".. ماذا يفعل مجلس الزمالك في حل أزمة القيد؟

الاعتراف بالكارثة وأزمة الرواتب وأمنية للزمالك.. تصريحات زيزو تثير الجدل