حرص اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على زيارة عدد من المصابين الذين يتلقون العلاج بمستشفى الإصابات الجامعي بجامعة أسيوط، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث شملت الزيارة مصابي حادث أبنوب وعددًا من الحالات الأخرى.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية والطبية، من بينهم الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى، إلى جانب نوابه وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

محافظ أسيوط يوزع هدايا على المصابين

وخلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة، حرص المحافظ على التحدث مع المصابين وذويهم، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما قام بتوزيع الهدايا والعيديات لإدخال البهجة على نفوسهم ومشاركتهم أجواء العيد.

المحافظ يتابع حالة المصابين

استمع اللواء محمد علوان إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول تطورات الحالات والخدمات العلاجية المقدمة، حيث اطمأن على استقرار الحالة الصحية للمصابين وتحسن عدد كبير منهم، مع استمرار تقديم الرعاية اللازمة حتى التعافي التام.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المرضى وذويهم للتعرف على احتياجاتهم، موجهاً بسرعة تلبيتها وتوفير أوجه الدعم المطلوبة، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمساندة المواطنين خاصة في الظروف الإنسانية الطارئة.

محافظ أسيوط يشيد بالقطاع الطبي

أكد محافظ أسيوط اهتمام المحافظة بالجانب الإنساني والرعاية الصحية، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية بمستشفى الإصابات الجامعي، وما يقدمونه من خدمات متواصلة على مدار الساعة لخدمة المرضى.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الطبية الدقيقة للحالات، والتعامل الفوري مع أي احتياجات أو مطالب للمرضى وذويهم، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية والدعم النفسي.

من جانبهم، أعرب المصابون وذووهم عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أن مشاركة المحافظ لهم فرحة العيد والاطمئنان عليهم كان لها أثر إيجابي كبير في رفع معنوياتهم.

وفي ختام الزيارة، دعا محافظ أسيوط الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يمنّ على جميع المرضى بالشفاء العاجل.