غلق كلي لكوبري 6 أكتوبر يومين لرفع الكفاءة.. وتحويلات مرورية بالجيزة

كتب : علاء عمران

05:00 م 25/05/2026

أعمال الصيانة على كوبري 6 اكتوبر

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية بكوبري 6 أكتوبر، الأمر الذي يستلزم إجراء غلق كلي للكوبري في الاتجاهين، مع تنفيذ عدد من التحويلات المرورية لتنظيم الحركة وتفادي التكدسات.

مواعيد الغلق

يتم تنفيذ الغلق الكلي على مرحلتين:

يوم الخميس 28 مايو 2026 من الساعة 1 صباحا حتى 9 صباحًا.

يوم الجمعة 29 مايو 2026 من الساعة 1 صباحا حتى 9 صباحًا.

التحويلات المرورية

القادم من شارع البطل أحمد عبدالعزيز باتجاه القاهرة: يسير عبر شارع البطل أحمد عبدالعزيز حتى فتحة الدوران أسفل كوبري الدقي، ثم العودة مرة أخرى في اتجاه شارع نوال وصولا إلى مطلع كوبري أكتوبر باتجاه مناطق القاهرة.

القادم من القاهرة عبر كوبري 6 أكتوبر باتجاه شارع البطل أحمد: يتجه إجباريًا إلى منزل الكوبري المؤدي إلى شارع المتحف الزراعي "منزل شاهين"، ثم يستكمل السير حتى شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

إجراءات مرورية

أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم الدفع بالخدمات المرورية اللازمة، مع التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع العلامات والإرشادات المرورية، بما يضمن سلامة المواطنين وتسيير الحركة أثناء فترة الأعمال.

