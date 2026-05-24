قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حملة موسعة بمساكن دربالة بحي المنتزه أول، لرفع كافة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق العام لتسيير حركة المارة والسيارات.

إحلال شبكات الصرف الصحي المتهالكة في الإسكندرية

وأصدر محافظ الإسكندرية توجيهات فورية ومشددة لمسؤولي شركة الصرف الصحي بـإحلال وتغيير كافة شبكات وخطوط الصرف بالمنطقة، وتعديل مساراتها لإنهاء معاناة المواطنين.

رفع تراكمات القمامة بالإسكندرية

ووجه برفع وإزالة كافة تراكمات القمامة والمخلفات المتواجدة بالشوارع البينية والواصلة بين مباني الإسكان الاقتصادي فوراً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على البيئة المحيطة.

وأمر عطية، شركة "نهضة مصر" بالدفع الفوري بالمعدات والعمالة لرفع كافة تراكمات القمامة بالمنطقة وتكثيف دوريات النظافة، بالتوازي مع بدء أعمال إحلال وتغيير شبكات الصرف الصحي المتهالكة بدربالة.

محافظ الإسكندرية: لن نترك منطقة دون تطوير

وأكد المحافظ أن الجولات المفاجئة لن تتوقف حتى يشعر المواطن السكندري بتحسن حقيقي في مستوى الخدمات الأساسية من نظافة وصرف صحي، إلى جانب فرض هيبة الدولة وإزالة الإشغالات، قائلاً: "لن نترك منطقة سكنية بدون تطوير، والخدمات الأساسية حق للمواطن لا تهاون فيه".

جاء ذلك بحضور كل من محمد صلاح، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، ورئيس حي المنتزه أول، وكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية المعنية بالمحافظة.