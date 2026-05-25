التقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بعدد من عمال منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك خلال جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث حرص على تهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتوزيع الهدايا والعيديات عليهم تقديرًا لجهودهم اليومية.

محافظ أسيوط يكرّم عمال النظافة



وأكد محافظ أسيوط أن عمال النظافة يمثلون عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة العمل بالمحافظة، نظرًا لدورهم الحيوي الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم، خاصة خلال فترات الأعياد التي تتطلب مضاعفة الجهود.

دعم مستمر للعاملين بمنظومة النظافة

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للعاملين بمنظومة النظافة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة، مؤكدًا أن ما يقدمونه من جهد يستحق التقدير باعتبارهم شركاء رئيسيين في الحفاظ على المظهر الحضاري لأسيوط.

رسالة شكر للعاملين بمنظومة النظافة

ووجه اللواء محمد علوان الشكر لجميع العاملين بمنظومة النظافة، مقدمًا لهم التهنئة بعيد الأضحى، ومتمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها بجميع مراكز وأحياء المحافظة.