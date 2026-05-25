ينشر مصراوي قائمة الخطوات التي يمكن إتمامها للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتفاصيل كل خطوة وأهميتها، وصولًا إلى تقنين الوضع القانوني.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

تبدأ إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالتأكد من إمكانية التصالح على نوع المخالفة، وفقًا للاشتراطات والقواعد المنظمة لذلك، ثم تشمل الخطوات التالية:

1- تجهيز الأوراق المطلوبة



- صورة بطاقة مقدم الطلب.

- مستند الملكية (عقد - حكم - تخصيص).

- رسومات هندسية معتمدة.

- تقرير سلامة إنشائية.

- إيصال سداد جدية التصالح.

- طلب التصالح على النموذج المخصص.

- أي نقص في أي ورقة يُعطل الملف.

2- تقديم طلب التصالح



- يُقدم في المركز التكنولوجي بالحي.

- يتم الحصول على رقم الطلب وشهادة تفيد التقديم.

- يتم وقف أي قرارات إزالة لحين البت في الطلب.

3- سداد مقابل جدية التصالح

- يتم دفع المبلغ حسب المنطقة والمساحة.

- الجدية لا تعني قبول التصالح لكنها شرط لاستمرار فحص الطلب.

4- المعاينة الفنية



- نزول لجنة هندسية لمعاينة المبنى، المخالفة، السلامة الإنشائية، مطابقة الأوراق للواقع.

- تصدر اللجنة تقريرًا يتضمن (صالح للتصالح - غير صالح للتصالح مع ذكر السبب).

5- ماذا بعد المعاينة الفنية؟



- يتم احتساب قيمة التصالح النهائية.

- إخطار صاحب الطلب بالمبلغ.

- منح مهلة للسداد "كاش - تقسيط".

6- سداد المبلغ واستلام شهادة التصالح



- بعد السداد يمكن تحقيق ما يلي:

1- إدخال المرافق.

2- إيقاف الدعاوي الجنائية.

3- إلغاء قرارات الإزالة وبإشهار الشهر العقاري.

4- التحكم في أي إجراءات خاصة بالبيع أو التنازل أو غيرها تخص المواطن.