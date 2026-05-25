كشفت شركة شل للزيوت مصر، عن أحدث قائمة أسعار مقترحة لمنتجاتها البترولية في السوق المحلي، والتي من المقرر العمل بها بداية من 1 يونيو المقبل.

أسعار منتجات زيوت المحركات البنزين والديزل

وحددت شل أسعار منتجات زيوت المحركات البنزين والديزل، والهيدروليك والمنتجات الخاصة شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب القائمة الجديدة فقد شهدت غالبية المنتجات التي تقدمها شل لعملاء السوق المحلي زيادات، وذلك بقيم تتراوح بين 10 جنيه وحتى 710 جنيه في سعر العبوة الواحدة.

فيما يلي أبرز أسعار زيوت شل بعد ارتفاع أسعارها:

زيوت شل المخصصة لسيارات الركوب "الملاكي"

شل هيلكس 5W30 (API SQ) (عبوة 1 لتر بـ765 جنيه - عبوة 4 لتر بـ2800 جنيه - عبوة 5 لتر بـ3275 جنيه)

شل هيلكس 5W40 (API SQ) (عبوة 1 لتر بـ765 جنيه - عبوة 4 لتر بـ2800 جنيه - عبوة 5 لتر بـ3275 جنيه)

شل هيلكس اكسترا سيتي 10W 40 (عبوة 1 لتر بـ430 جنيه - عبوة 4 لتر بـ1600 جنيه - عبوة 5 لتر بـ1875 جنيه)

شل هيلكس اتش اكس 5 بلس 15W 50 ( عبوة 5 لتر بـ1595 جنيه )

شل هيلكس اتش اكس 5 15W 50 (عبوة 1 لتر بـ350 جنيه - عبوة 4 لتر بـ1330 جنيه)

شل هيلكس اتش اكس 3 20W 50 (عبوة 1 لتر بـ230 جنيه - عبوة 4 لتر بـ835 جنيه)

شل هيلكس اتش اكس 3 50 (عبوة 1 لتر بـ220 جنيه - عبوة 4 لتر بـ815 جنيه)



ويمكن الاطلاع على أسعار أحدث منتجات زيوت شل من خلال القائمة الرسمية:

اقرأ أيضًا:

7900 سيارة.. مصر تتربع على قمة الدول الإفريقية في مبيعات السيارات الكهربائية

بعد الحديث عن 80 ألف سيارة سنويا| ما السيارة التي تصنعها عز السويدي بمصر؟

بسبب عطل قاتل.. هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 420 ألف سيارة توسان وسانتافي